Football : Vire jouera bien à domicile contre le Stade Malherbe en coupe de France

Jouer à Vire ou à Caen ? Après le report tardif du 8e tour de coupe de France prévu samedi dernier , le comité directeur de l’AF Virois devait trancher lors d’une réunion organisée hier soir. Il a décidé de maintenir au stade Pierre-Compte le match qui doit l’opposer au SM Caen.

Communiqué de l'AF Virois à l'issue de la réunion ce mardi soir

Le club virois préfère donc jouer la rencontre dans son stade, mais en version réduite sur la capacité d’accueil du public, sans cette tribune supplémentaire qui a été refusée par la Fédération. Conséquence : les billets achetés pour le match du 19 novembre ne sont plus valables puisqu’il n’y aura pas assez de places pour tous. Les supporters peuvent se faire rembourser au club house de l’AF Virois dès cette semaine. Soit jeudi et vendredi (de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h), soit samedi matin (de 10 h à 12 h 30). Il n’est pas encore possible d’acheter des places pour le match reprogrammé le 17 décembre. Le vainqueur de ce “derby du Calvados” affrontera ensuite le FC Nantes , vainqueur sortant de la compétition, en 32e de finale