Dimanche, les footballeurs amateurs des Herbiers avaient eu droit à un discours de Thierry Anti, le coach du club de handball du HBC Nantes, à Clairefontaine. Ce mardi midi, juste avant le déjeuner, c'est l'ancien président du Conseil départemental de la Vendée Philippe de Villiers qui s'est adressé à eux, dans l'hôtel où ils ont pris leurs quartiers depuis le milieu de la matinée, à quelques kilomètres du stade de France, dans le style plein d'emphase qu'on lui connaît.

Vous avez d'ores et déjà réalisé votre rêve. Les Herbiers en finale de la Coupe de France sera écrit en lettres d'or sur les tablettes de marbre de tous les historiens du football français"

Philippe de Villiers, grand amateur de football qui a lui-même joué dans sa jeunesse à l'Etoile sportive de Boulogne, en Vendée, les exhorte à ne pas avoir peur des stars du PSG.

Et l'ancien député européen (MPF) a joué sur la fibre vendéenne, comme à son habitude, pour tenter de donner une motivation supplémentaire à ces joueurs de l'équipe des Herbiers dont aucun n'est originaire de Vendée.

Le créateur du @PuyduFou @PhdeVilliers s'est adressé ce midi aux joueurs du @VHFootOfficiel avant la finale de la @coupedefrance : "Vous êtes les plus grands ambassadeurs de la #Vendée ". cc @p_roche44 #FBsport @bleuloireocean @AntoineDen #VHFPSG pic.twitter.com/S22dW5E8hq

Quand j’étais enfant, on disait Vendéen, ventre à choux, cul terreux. Moi, dans la vie, j'ai fait en sorte que les Vendéens retrouvent leur honneur. Et maintenant, c'est vous : vous êtes les plus grands ambassadeurs de la Vendée"