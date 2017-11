Whabi Khazri (Stade Rennais) : " La coupe du Monde, ça donne des frissons ! "

Whabi Khazri et la Tunisie seront en Russie pour la prochaine coupe du Monde de football 2018 (14 Juin - 15 Juillet). Un grand moment dans la carrière du milieu offensif du Stade Rennais.

Absente des trois dernières éditions, la Tunisie participera à la Coupe du monde 2018. Une fierté pour le joueur du Stade Rennais Whabi Khazri. Le milieu offensif de 26 ans a vécu l'un des plus grands moments de sa carrière, à l'issue du match nul en Lybie (0/0) qui assurait la qualification à son pays. "Rien que le terme "coupe du Monde", ça donne des frissons. Tous les meilleurs joueurs de la planète seront réunis, et ce sera un honneur de se confronter à eux, surtout pour représenter son pays". Un pays qui n'a pas manqué de suivre et de saluer les joueurs Tunisiens. "On sait qu'en Afrique, le football aide à sortir les gens de leurs problèmes. En plus, la Tunisie a connu pas mal d'événements terrifiants, liés notamment au terrorisme. La Tunisie s'est toujours battue contre ça. Et nous, sur le terrain, on se doit de tout donner pour eux, et c'est ce qu'on a bien su faire en leur donnant le sourire, en leur faisant plaisir".

"J'espère qu'on représentera bien notre pays "

Et Whabi Khazri de poursuivre: "Notre sélectionneur (NDLR: Nabil Maâloul à la tête de l’équipe depuis avril dernier et le départ d’Henri Kasperczak) nous avait dit qu'au moment du match, il n'y aurait plus personne dans les rues, que tout le monde serait chez soi ou dans les bars pour regarder le match, c'est dire l'engouement. Le fait d'aller à la coupe du Monde, c'est extraordinaire, et j'espère qu'on représentera bien notre pays". Même si la Tunisie n'a jamais franchi le premier tour et n’affiche qu’une seule victoire en coupe du Monde, c'était face au Mexique (3/1) lors du Mondial 1978 en Argentine, cette qualification est venue confirmer le très net renouveau de la sélection Tunisienne.