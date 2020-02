Quatre footballeuses des Girondins de Bordeaux appelées en équipe de France féminine, un record

La belle saison, déjà historique, des footballeuses girondines, vaut à plusieurs d'entre elles une sélection avec l'équipe de France féminine, qui va disputer du 4 au 10 mars une nouvelle compétition internationale. Le Tournoi de France réunira quatre des meilleures nations mondiales à Calais et à Valenciennes. Quatre Bordelaises seront de la partie avec les Bleues, un record. Les habituées Viviane Asseyi -3ème meilleure buteuse de D1 Arkéma- et Charlotte Bilbault seront accompagnées d'Estelle Cascarino et Ouleymata Sarr, qui a récemment flambé en Coupe de France.

Ce nouveau tournoi amical créé par la Fédération Française de Football verra s'affronter, pour sa première édition, les Pays-Bas champions d'Europe et vice-champions du monde, le Canada (8ème nation mondiale), le Brésil (9ème) et la France, 4ème au classement FIFA. Les matchs auront lieu au stade du Hainault à Valenciennes et au stade de l’Épopée à Calais. Le Tournoi de France devrait désormais avoir lieu chaque année, dans des régions différentes.

Vanessa Gilles avec le Canada, la Brésilienne Kathellen Sousa perd sa place

Les quatre Girondines retenues avec l'équipe de France vont croiser leur coéquipière Vanessa Gilles, appelée avec le Canada. Sa compère de la défense Kathellen Sousa a en revanche perdu sa place avec le Brésil. Après un transfert avorté au Real Madrid l'été dernier, Kathellen Sousa a été de moins en moins utilisée par le coach girondin Pedro Martinez Losa.