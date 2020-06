Footballl : l'Entente Sportive Guérétoise recrute un attaquant passé par Feytiat et Isle

Ousmane Sylla vient d'être recruté par l'Entente Sportive Guérétoise, club de football creusois promu en Régional 1. Le jeune attaquant vient de Feytiat et est passé par plusieurs clubs à Limoges.

"Il a eu une période très faste il y a un an et demi en marquant neuf buts en quatre matchs avec la JA Isle en R1. Il nous rejoint après une saison un peu plus calme l'an dernier", explique l'entraîneur Luc Davaillon. Les autres recrues seront annoncées début juillet lors de l'assemblée générale.

Reprise des entraînements

En attendant, le club reprend les entraînements mercredi 24 juin pour tout le monde ; jeunes, seniors et féminines. "Les consignes ne sont pas encore claires, mais on reprend a priori normalement en faisant attention dans les vestiaires", se réjouit l'entraîneur.