L'ancien défenseur du PSG et du FC Metz Éric Cubilier est l'invité ce lundi soir de 100% Aiglons pour revenir sur la défaite du Gym face aux Grenats du FC Metz samedi. Né à Nice, formé au Gym, Cubilier est de retour au club dans la cellule de recrutement.

Formé à l'OGC Nice et devenu recruteur, Éric Cubilier est l'invité de 100% Aiglons

C'est sa semaine. Celle des retrouvailles. Avec deux de ses anciens clubs. Passé par le PSG (2003-2004) et le FC Metz (2007-2008), Éric Cubilier est aujourd'hui recruteur à l'OGC Nice. Né à Nice et formé au Gym, le défenseur a disputé deux saisons au début des années 2000 avant de faire le court chemin vers le voisin monégasque.

Membre de la cellule de recrutement de l'OGC Nice

Installé sur la Côte d'Azur après sa carrière, Éric Cubilier a intégré il y a quelques mois la cellule de recrutement du club. Une nouvelle aventure qu'il vient nous raconter ce lundi soir dans 100% Aiglons. Le Niçois est notre invité.

Que doit changer Galtier pour rebondir ?

Autour de la table également ce lundi soir, Vincent Menichini (journaliste Nice Matin) et Patrice Alberganti (consultant football France Bleu Azur). Tous ensemble, on va débriefer la triste défaite 1-0 du Gym face au FC Metz samedi. Galtier a promis du changement pour rebondir. Alors que doit-il changer ? On attend vos appels en direct au 04.93.82.03.04.