Formé à l'OGC Nice, le défenseur brestois Romain Perraud est l'invité de 100% Aiglons

Trois buts, six passes décisives. Des statistiques à faire pâlir d'envie un attaquant du Gym cette saison. Mais c'est bien le bilan d'un défenseur. Celui du latéral gauche du Stade brestois Romain Perraud, un des défenseurs les plus décisifs d'Europe cette saison. Titulaire indiscutable en Bretagne, le jeune homme de 23 ans se révèle cette saison après une première année d'adaptation à la Ligue 1 l'an dernier.

Un des défenseurs les plus décisifs en Europe !

Formé au Gym comme milieu offensif, Romain Perraud n'a rien perdu de sa vista depuis sa reconversion comme latéral gauche lors de son prêt au Paris FC en 2018 (35 matchs - 5 buts), qui lui permet de lancer sa carrière. Mais à son retour à Nice, à l'été 2019, la porte du groupe professionnel reste fermée, malgré une carence à ce poste de latéral gauche, et il doit s'exiler pour jouer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sera donc à l'autre bout de la France. Sous les ordres de Olivier Dall'Oglio, Perraud s'affirme et brille dans le 4-4-2 offensif et spectaculaire du Stade brestois. Il a notamment été un des grands artisans de la victoire 3-2 face au Losc en début de saison (1 but - 1 passe décisive) et figurait dans l'équipe type de la première partie de saison. Il était encore titulaire ce dimanche face à Nantes (1-4). Signe qu'il se sent bien en Bretagne, le natif de Toulouse vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025.

De retour à Nice dimanche

Une trajectoire qui peut donc laisser des regrets au Gym, où Perraud a disputé une seule minute en Ligue 1 sous le maillot rouge et noir (le 21 janvier 2018 face à Saint-Etienne 1-0). Auteur d'un bon match la saison dernière lors de son retour à l'Allianz Riviera avec Brest (2-2), Perraud va à nouveau fouler la pelouse de l'Allianz dimanche (15h). Avant cela, il est donc en direct ce lundi soir dans l'émission 100% Aiglons sur France Bleu Azur.