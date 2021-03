Formé à l'OGC Nice le défenseur Olivier Boscagli est l'invité de 100% Aiglons

Formé à l'OGC Nice, révélé au Nîmes Olympique, le défenseur Olivier Boscagli est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir à deux jours du match entre les Aiglons et les Crocos nîmois. Aujourd'hui incontournable dans la défense du PSV Eindhoven, il nous parlera notamment de son aventure aux Pays-Bas.

Olivier Boscagli n'avait pas encore 18 ans quand Claude Puel l'a lancé en Ligue 1 à l'occasion d'un déplacement à Rennes perdu 2-1 par le Gym le 24 mai 2015. Titulaire ce soir-là sur le côté gauche de la défense, le gaucher convainc son entraîneur de lui offrir du temps de jeu et il intègre la rotation en défense la saison suivante. Régulièrement aligné sur la fin d'année 2015, il sort petit à petit de l'équipe. A l'été 2017 le natif de Monaco est prêté à Nîmes et participe activement à la montée des Crocos en Ligue 1 (29 matchs / 3 passes décisives).

Olivier Boscagli sous le maillot du Gym sur la pelouse du Parc des Princes - Maxppp

Titulaire indiscutable au PSV Eindhoven

A son retour du Gard, Patrick Vieira semble compter sur lui avec 5 titularisations sur les six premiers matchs avec le Champion du Monde 98 sur le banc du Gym. Mais la suite de la saison est moins rose et à l'été 2018 l'international espoir décide de tenter l'aventure à l'étranger en signant au PSV Eindhoven, un des gros clubs du championnat néerlandais. Après une première saison tronquée par le Covid, Boscagli s'impose cette année comme un titulaire indiscutable de la défense de l'actuel deuxième de l'Eredevise et n'a raté que deux matchs depuis le début du championnat.

En direct dans 100% Aiglons

Dimanche il a disputé l'intégralité du choc face à l'Ajax Amsterdam (1-1). Ce lundi, il est l'invité de 100% Aiglons en direct sur France Bleu Azur, à deux jours de l'opposition entre ses deux anciens clubs Nice et Nîmes à l'Allianz Riviera.