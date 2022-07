Formé sur les terrains de Saint-Dié-des-Vosges, le défenseur Kalidou Koulibaly rejoint le club de Chelsea

Tout a commencé dans les Vosges, sur les terrains du quartier Kellermann à Saint-Dié-des-Vosges. C'est là que Kalidou Koulibaly a fait ses gammes, dans une ville qui l'a vu grandir avant de le laisser partir à l'international. Aujourd'hui international sénégalais, le défenseur central vient tout juste de parapher un contrat de 4 ans à Chelsea, l'un des meilleurs clubs du monde, vainqueur de la Ligue des champions en 2021. Le club britannique a dû débourser 40 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Une immense fierté pour le club formateur

Du côté de Saint-Dié, jamais on n'a oublié l'enfant du pays, celui qui a passé 3 ans au club de Kellermann de 2006 à 2009, bien avant la fusion entre les deux entités déodatiennes en 2019. Désormais unis sous une même bannière, c'est donc toute une ville qui célèbre son champion. "On a un local à Kellermann où on suivait déjà tous ses matches à Naples, ça risque de continuer encore longtemps avec Chelsea", sourit Mohamadou Ndiaye, le président du SR Saint-Dié-Kellermann.

Ce dernier côtoie Kalidou Koulibaly depuis ses 3-4 ans, "avant que nos carrières prennent évidemment des chemins différents", ironise-t-il. "C'est vraiment un exemple pour tous les jeunes qui passent par notre école de football." Avec en plus une perspective financière intéressante. En tant que club formateur, l'équipe déodatienne devrait toucher une petite partie des 40 millions d'euros mis sur la table par Chelsea. Pour l'instant, pas de somme communiquée, mais le staff attend des nouvelles de l'UEFA dans les prochains jours. Plusieurs centaines de milliers d'euros pourraient ainsi revenir à Saint-Dié. "Même si après 30 ans, les pourcentages sont un peu plus faibles", concède Mohamadou Ndiaye.