Formés à l'OGC Nice, Modeste et Koziello retrouvent la Bundesliga

Nice, France

Un an après être descendu, Cologne va retrouver l'élite du football allemand. En s'imposant 4-0 sur la pelouse de Greuther Fürth lundi soir, le club rouge et blanc a validé sa remontée, grâce notamment à deux anciens aiglons.

Vincent Koziello et Anthony Modeste, tous les deux formés à l'OGC Nice, évoluent cette saison sous le maillot de Cologne. Le premier joue en Allemagne depuis presqu'un an et demi. Cette saison il a participé à 13 matchs de championnat. Le second est revenu cet hiver à Cologne après un passage raté en Chine. Il a inscrit 5 buts en 9 matchs en une demi-saison et grandement participé à la remontée de son club.

À deux journées de la fin du championnat, Cologne est leader de la D2 allemande et ne peut plus être rattrapé, ni par le second Paderborn (à huit points), ni par le 3e l'Union Berlin (à neuf points).