Formule 1 : Leclerc sur le podium au Japon, Verstappen champion du monde

Après 28 tours bouclés, Max Verstappen (Red Bull) a levé les bras sous la pluie japonaise. Victoire en course mais le recalcul des points ne lui permettait pas d'être sacré. Finalement dans la confusion générale, quelques minutes plus tard, la direction de course annonce une pénalité contre Charles Leclerc (Ferrari), rétrogradé à la troisième place, ce qui permet au Néerlandais d'être couronné pour la deuxième fois.

Charles Leclerc doublé par Pérez au général

Un final à l'image de cette course sans queue ni tête, perturbée par les conditions météorologiques. D'abord interrompue après deux tours seulement, suite à l'accident de Carlos Sainz Jr, la course a repris près de deux heures plus tard de la voie des stands. Parti deuxième sur la ligne, Charles Leclerc a bien géré pour garder cette place à la fin. Avant finalement d'être pénalisé et doublé par Sergio Pérez (Red Bull), qui passe devant le pilote monégasque à la 2e place du général pour un petit point.