Formule 1 : les normands Gasly et Ocon s'élanceront de la seconde partie de grille du Grand Prix d'Autriche

Une séance de qualification décevante pour les pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ils doivent se contenter des 12e et 14e chrono et ils seront donc en milieu de grille ce dimanche au départ du Grand Prix d'Autriche.

Pas de miracle pour Pierre Gasly dont l'AlphaTauri n'avait manifestement pas les qualités pour atteindre la première partie de la grille de départ du Grand Prix d'Autriche. Mais le Rouennais a quand même pu menacer les Ferrari pour une place en Q3 et il devance son coéquipier Kvyat. Résultat plus décevant pour Esteban Ocon, lui-aussi éliminé en Q2 mais nettement dominé par Daniel Ricciardo, son compagnon d'écurie.

Le film des qualifications

Les règles n’ont pas changé : seuls les quinze meilleurs pilotes passeront le premier cap de la Q1. Aucun problème pour Pierre Gasly auteur du 10e chrono avec une confortable avance de 5/10e sur son coéquipier Daniil Kvyat (14e) et 6/10e sur le premier éliminé (Magnussen - Haas). Esteban Ocon passe aussi en Q2 avec le 13e temps, mais le Normand est devancé par son coéquipier Ricciardo (9e).

Les chronos de la Q1 du Grand Prix d'Autriche

Les deux Normands ne franchissent pas le second seuil des qualifications. Pierre Gasly ne peut faire mieux que 12e, derrière les deux Ferrari. L’une (Leclerc) qualifiée de justesse ; l’autre (Vettel) éliminée ! Le Rouennais termine toutefois devant son coéquipier (Kvyat - 13e). "Je suis plutôt satisfait parce que je savais que ce serait compliqué. McLaren, Renault et Force India ont beaucoup progressé et on est là où est notre place ! Il va falloir travailler pour s'améliorer" confie le pilote de l'AlphaTauri n°10 au micro de Canal +.

Déception en revanche pour Esteban Ocon classé 14e, loin derrière son coéquipier Daniel Ricciardo (9e) qualifié pour la Q3. "Pas d'excuse ! On aurait pu faire mieux. Il y a beaucoup de détails à régler pour demain. On devrait avoir une bonne vitesse en course" réagit le pilote ébroïcien, également au micro de Canal +.

Le départ du Grand Prix d'Autriche, première épreuve de la saison de formule 1, sera donné ce dimanche à 15h10 avec Valtteri Bottas (Mercedes) en pole position. Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton et Max Verstappen (Red Bull). L'autre Renault de Ricciardo s'élancera de la 10e place.