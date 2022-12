Français, de parents marocains, ce nîmois ne pourra pas regarder France / Maroc, il est "déchiré"

France-Maroc : c'est l'affiche ce mercredi soir de la demi-finale de la coupe du monde de football. Un match particulièrement attendu par la communauté marocaine partout en France et notamment dans le Gard. Dans les rues de Nîmes et de plusieurs autres villes du département après chaque qualification du Maroc, des milliers de supporters ont fêté les victoires successives des Lions de l'Atlas à grand renfort de concerts de klaxons. Mais, pour certains Nîmois issus de l'immigration, ce match constitue un véritable déchirement. C'est le cas d'Abdel, 42 ans.

Ses deux parents sont Marocains. Lui est Français, Nassim son fils de 12 ans aussi. Et, comme beaucoup de gens de sa génération, Abdel est incapable de choisir son camp : "quasiment toute la génération des quadras, nous sommes des enfants de l'immigration, nés en France, et aussi très ancrés dans la culture nîmoise et française. On a toujours supporté et l'équipe de France et le Maroc. Je suis partagé. Le match je ne le regarderai pas. C'est comme faire un choix entre mon frère et ma mère !"

il reconnaît : "ça va être très compliqué pour moi, ça va me ronger, je vais en souffrir". Mais, ajoute-t-il : "la finalité est belle, parce que.. dans les deux cas, je suis gagnant"

