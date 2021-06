France-Allemagne diffusé sur grand écran à Mérignac

Ils seront 600 à Mérignac à encourager ensemble l'Équipe de France pour son premier match de l'Euro 2020. Ce mardi, la mairie projettera la rencontre France-Allemagne (21 heures à Munich) sur grand écran au Stade Robert Brettes. Toutes les places sont déjà réservées. "C'est le retour à la convivialité, le retour aux émotions sportives partagées, se félicite Céline Saint-Marc, adjointe à la mairie de Mérignac. C'est exactement tout ce qu'il nous a manqué pendant tous ces mois derniers."

Les spectateurs devront respecter plusieurs mesures de sécurité : port du masque obligatoire, sens de circulation et utilisation de gel hydroalcoolique. L'accès aux tribunes se fera à partir de 19h30 pour empêcher les attroupements. Il y aura deux entrées et six files d'attente. Dans les tribunes du stade, les supporters devront respecter la distanciation sociale et les groupes seront limités à dix personnes.

Si l'événement se déroule sans débordement et dans le respect des consignes sanitaires, la mairie envisage de reconduire l'expérience en cas de qualification de l'Équipe de France pour les demi-finales de l'Euro.