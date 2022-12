France - Argentine, la Normandie vibre pour la quête de la troisième étoile

Les images de Moscou en 2018 et des Bleus soulevant la coupe du Monde sous la pluie ont un écho tout particulier ce dimanche 18 décembre en Normandie. C'est sous des gouttes bien fraîches que les supporters de la région s'apprêtent à vibrer la finale de ce mondial 2022 entre les Bleus et l'Argentine.

France Bleu vous fait vivre cette deuxième finale consécutive en direct ! Le match commenté sur notre antenne et les rassemblements, les émotions et peut être... la fête partout dans en Normandie à retrouver ici en temps en réel (on vous met les nouvelles les plus fraîches en haut d'article ndlr !).

C'est la pause. L'Argentine mène logiquement 2-0

Première période en enfer pour l'Equipe de France, outrageusement dominée par l'Argentine d'un Messi à nouveau buteur sur penalty. L'Albicéleste mène 2-0.

Oh le but du break pour l'Argentine... 2-0 à la 35e

Croqués de partout par des Argentins affamés, les Bleus cèdent encore. Une contre-attaque remarquable et les Argentins doublent la mise par Di Maria à la 35e.

La Normandie inquiète et silencieuse...

L'ambiance douchée à Alençon...

But argentin (24e) ! Messi marque sur penalty

Le coup dur pour les supporters massés devant les écrans, comme ici à Caen.

Les gais lurons de We Are Malherbe ironisent après le but de Messi :

Optimisme au bar le O'Donnels à Caen ! Théo, un étudiant, confie à notre reporter : "On se fait bouffer depuis 15 minutes mais au final, on va les écraser !"

L'Orne au diapason !

Belle ambiance aussi dans l'Orne, comme ci-dessous à Alençon.

Sur la page Facebook de France Bleu Normandie, vous êtes plusieurs à partager vos tranches de vie footballistiques. Plusieurs d'entre vous regardent le match bien au chaud. On salue Yolande et Emilie, qui ont même affublé leur chien des couleurs des Bleus !

Le chien d'Emilie, une de nos auditrices, qui partage cette photo sur le Facebook de France Bleu. - Emilie Pernoit

La Marseillaise à grands poumons

Les terrasses caennaises aussi chaudes que la météo est froide !

L'ancienne voix du SM Caen voix des Bleus pour France Bleu

Jean-Pierre Blimo, l'ancien commentateur du SM Caen, commente l'épopée de l'Equipe de France pour France Bleu. avant le direct, il a partagé un mot tendre et passionné.

Un petit coucou à notre confrère Guillaume Lainé, suiveur du SM Caen pour Ouest France et reporter du journal au Mondial :

La Normandie et son Stade Malherbe décidément bien représentés à Doha !

Saint-Lô monte sur ses grands chevaux !

3000 supporters sont attendus au Pôle hippique de Saint-Lô sur grand écran.

À Caen, sur le port, le bar O'Donnels affiche complet ! Plus d'une heure avant le match, l'établissement débordait déjà de supporters.