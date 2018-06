Niort, France

"Ce match me fait un peu peur", lance le défenseur des Chamois niortais Jonathan Brison. Il a prévu de regarder le 8e de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine avec d'autres joueurs ce samedi après-midi. "Ce sont deux équipes qui aiment avoir le ballon, qui ont une grosse force offensive. Pour moi, le point faible des Bleus c'est la défense, même s'ils n'ont pris qu'un but", poursuit le défenseur qui reste positif après ces matches de poule. "On est sortis avec sept points, un but encaissé, deux victoires et un nul".

"Je pronostique victoire de l'Argentine aux tirs au but", Jonathan Brison, défenseur des Chamois niortais

S'il est derrière l'équipe de France, Jonathan Brison pronostique une victoire de l'Argentine "aux tirs au but", tout comme Laurent Agouazi, "2-1 pour l'Argentine". Le milieu de terrain niortais pour l'instant pas vraiment séduit par les hommes de Didier Deschamps. Il tacle d'ailleurs le sélectionneur. "En terme technique et tactique, là où je suis très surpris c'est qu'il n'y a pas de ligne de conduite et quand vous êtes sélectionneur depuis presque six ans je trouve que c'est très limite". Laurent Agouazi déplore aussi l'absence de Karim Benzema. "Pour moi, on se prive du meilleur joueur français à l'heure actuelle", précise-t-il.

Jérémy Choplin, fan de Messi mais supporter des Bleus

Jérémy Choplin a, dans son placard, maillots des Bleus et de l'Argentine. "C'est ma patrie qui va jouer donc je supporterai la France mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette équipe d'Argentine", explique le défenseur des Chamois niortais, fan de Lionel Messi. "Le meilleur joueur du monde", assure-t-il.

Des Sud-américains qui se sont qualifiés dans la douleur. Mais "c'est une équipe avec la grinta, c'est-à-dire l'envie. Ils savent qu'ils sont passés à deux doigts d'être éliminés donc là, c'est le mental. Ils vont avoir la ferveur comme leur peuple", poursuit Jérémy Choplin qui sent un peu moins "la grinta" côté tricolore. "C'est une très bonne équipe peut-être pour le futur, je pense que là ils ont encore quelques lacunes défensives, de grosses qualités offensives mais pas encore à 100%". Jérémy Choplin qui pronostique luiaussi une victoire de l'Argentine, 1-0.