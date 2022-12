France-Argentine : une centaine de supporters dans la brasserie au Bureau à Belfort pour suivre la rencontre

La brasserie au Bureau affichée complet pour la finale de la Coupe du monde de football. Au total, plus d'une centaine de supporters se sont retrouvés pour le choc France-Argentine ce dimanche après-midi. Perruques bleu-blanc-rouge, maquillage tricolore et vuvuzela étaient de la partie.

Pour cette famille, impossible de ne pas venir supporter la France. © Radio France - Emma Steven

Dès les premières minutes, les pronostics vont bon train. 3-1, 2-1 pour la France...les supporters entonnent la Marseillaise et sont remontés à bloc. "C'est une très belle affiche, on est très contents et on espère évidemment gagner !", insiste ce fan de football. Mais la première mi-temps est très compliqué. L'Argentine mène rapidement 2-0.

La remontada à la deuxième mi-temps

Autour des tables, les supporters tricolores s'inquiètent. "La défense française est très moyenne", "on a été pris de court dès le début, on n'a pas assez réagit, on n'a pas été assez offensif et on subit", "il faut qu'on soit plus dans l'impact. Le match n'est pas terminé on peut encore gagner !", se rassurent certains. Un cri d'alarme qui semble avoir été entendu par les joueurs de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Dès leur retour sur le terrain après la mi-temps, ils semblent reprendre les rênes. Les deux buts de Kylian Mbappé sonnent comme une délivrance. "C'est incroyable, deux buts en trois minutes, c'est ça qui nous manquait ! On est trop heureux", jubile ce jeune fan de football, drapeau français sur le dos. Dans les minutes qui suivent, nouveau but de l'Argentine puis de la France. Le suspens est toujours à son comble.

Les supporters ont les yeux rivés sur les écrans, toujours très confiants juste avant les tirs au but : "c'est magique, on n'a rien lâché, c'est une superbe finale qui va jusqu'au bout !" Mais deux ratés dans les filets de l'Argentine, 4-2 le score final. "Je vais rentrer chez moi et je vais pleurer", "je suis dépité mais quel exploit de l'équipe de France qui a joué le jeu jusqu'au bout et n'a rien lâché", estime ce passionné. Prochain rendez-vous à l'été 2024, pour l'euro de football.

