Alors que la France se prépare à affronter la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde de football en Russie, rencontre avec Ryan Sanusi, nouveau milieu du GF 38. Il analyse les forces des équipes et donne son pronostic.

Grenoble, France

Quels sont les joueurs belges qui vont poser problème aux Bleus ?

"Eden Hazard est très fort, il a vraiment été exceptionnel lors de son dernier match. Courtois aussi, il a pris beaucoup de ballons importants. Et Lukaku également . Pour moi ce sont les trois meilleurs joueurs de cette équipe. Je pense aussi à Mousa Dembélé que je connais bien, nos pères sont amis et nous sommes allés au même centre de formation. Il est sur le banc mais c'est un très bon joueur, j'espère qu'il aura une place dans ce match."

Sur qui la France va-t-elle pouvoir compter ?

"Ça c'est clair, c'est Killian Mbappé ! Sa façon de jouer à seulement 19 ans est vraiment impressionnante. C'était vraiment un cauchemar pour tous les défenseurs durant cette Coupe du monde. Je pense que notre défense va avoir beaucoup de difficulté à l'arrêter.

Quel est votre pronostic pour le match ?

"À mon avis il y aura 0 - 2 pour la Belgique. Avec des buts de Lukaku et Hazard. Je suis le seul Belge du GF 38 donc autour de moi tout le monde est pour la France, c'est amusant. Je leur ai dit que c'était fini pour eux et ils m'ont répondu que je chanterai la Marseillaise avec eux lors de la finale. On verra bien."