Une légende bleue au service des "Diables". Il y a 20 ans face à l'Afrique du Sud, Thierry Henry inscrivait son premier but avec l'équipe de France, le premier de ses 51 avec le maillot Bleu. C'était en 1998, l'année du sacre ultime de l'équipe de France au Mondial et depuis il est le meilleur buteur de l'histoire du pays.

En 2018, en demi-finale ce mardi à 20h, Thierry Henry, entraîneur des attaquants de la sélectionne belge, n'aura pas le coq auréolé de l'étoile cousu sur lui, mais le maillot des Diables Rouges.

Deschamps-Henry, les retrouvailles

En 1998, Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, était un pilier du milieu de terrain d'Aimé Jacquet. Thierry Henry, lui, était une jeune promesse du football français. Alors joueur de l'AS Monaco, Thierry Henry termine meilleur buteur du groupe de l'épopée fantastique (3 buts), devant David Trezeguet et Christophe Dugarry (1 but).

Invité dans l’émission Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a évoqué le cas Thierry Henry qu'il retrouvera ce mardi en demi-finale.

"Ça fait bizarre, je suis content de le revoir je l’apprécie beaucoup. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous. Il est arrivé quasiment au même âge que Kylian en équipe de France. Cela fait bizarre, il est Français et sera sur le banc de l’adversaire" a t-il expliqué.

"Je n’ai pas eu une demande ou quoique ce soit pour l’avoir sur le banc, il s’est lancé dans une deuxième vie après sa grande carrière de joueur. Son expérience en tant qu’adjoint pour l’équipe Belge avec son vécu est importante" a confié le sélectionneur tricolore. Une preuve que Thierry Henry ne souhaite pas (pour l'instant ?) retrouver l'équipe de France. Celle-ci croisera sa route mardi dans un match qui s'annonce animé sur la pelouse et sur le banc.

Didier Deschamps à gauche et Thierry Henry à droite © AFP - ANTONIO SCORZA

Pourquoi Henry a t-il choisi la Belgique ?

Un soir de novembre 2009, face à l'Irlande, Thierry Henry alors patron de l'équipe, qualifie la France pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, grâce à une main polémique sur le but français. Les médias s'acharnent, Henry ne se sent pas soutenu, le divorce entre lui et l'hexagone est acté. Dans ce football moderne avec la VAR, la main de l'ex joueur des Bleus n'aurait sûrement pas eu cette importance.

L'ancien numéro 12 des Bleus est une star incontestée et incontestable en Angleterre, notamment à Arsenal, un club qu'il aura marqué de son empreinte. A la fin de sa carrière en MLS (championnat d'Amérique du Nord), au New York Red Bull, Thierry Henry s'est engagé comme consultant pour la chaîne de télévision SKy Sports en 2015. A l'époque, certains regrettaient déjà que le champion du monde 98 ne soit pas revenu en France.

Le choix de la sélection belge peut également s'expliquer de part les relations qu'entretient Henry avec la FFF.

Thierry Henry, "on l'a un peu perdu de vue, il a peu de contacts avec la Fédération", a expliqué le président de la FFF Noël Le Graët, à deux jours de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et la Belgique à Saint-Petersbourg, où Henry sera sur le banc belge en tant qu'entraîneur-adjoint.

"C'est la vie qui est comme ça. Il est en Angleterre depuis longtemps, j'ai très peu de contact pour ma part", a indiqué le patron de la Fédération au sujet de l'ancien attaquant vedette des Bleus.

Les Bleus face à leur destin

Si les Bleus ont déjà réussi leur Mondial, s'arrêter en demi-finale, aux portes de la dernière marche, serait des plus frustrant. 12 ans que la France n'était pas arrivé en demi-finale d'une coupe du Monde, c'était en 2006. Ce mardi, cette génération qui joue certainement le match de sa vie en équipe nationale de peut pas laisser filer le rendez-vous de dimanche prochain à Moscou pour le match du titre.

Olivier Giroud, qui n'a toujours pas marqué dans cette compétition, s'est exprimé sur Thierry Henry en conférence de presse ce dimanche. "Je serais fier de pouvoir montrer à Thierry henry qu'il a choisi le mauvais camp" a t-il lâché.

Olivier Giroud et Thierry Henry ont tous les deux joué à Arsenal, et le champion du monde 98 n'a pas toujours été tendre avec l'attaquant actuel de l'équipe de France. Et si c'était le match d'Olivier Giroud ?