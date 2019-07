France Bleu et le site "EVECT" deviennent partenaires pour couvrir toute l'actu de l'ASSE en 2019-2020

Les matchs de l'AS Saint-Étienne, vous avez l'habitude de les suivre sur France Bleu et francebleu.fr. Ça ne changera pas pour la saison 2019-2020, et ça va même être encore mieux. Nos confrères du site EVECT ("En Vert Et Contre Tous") nous rejoignent pour suivre toute l'actu des Verts.