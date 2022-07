France Bleu Gironde et les supporters se mobilisent pour les Girondins de Bordeaux

Le monde s’est arrêté de tourner sur la planète football le mardi 5 juillet à l’annonce de la relégation des Girondins de Bordeaux en National. C’est tout un monde qui s’est effondré pour les nombreux supporters du club bordelais. Après le choc, l’heure est à la mobilisation. A l’appel des Ultramarines, ce sont près de 3 000 personnes qui ont manifesté leur soutien au club au scapulaire samedi 9 juillet. France Bleu Gironde participe à cette mobilisation et recueille aussi vos témoignages.

Tous derrière les Girondins de Bordeaux

Les messages de soutien laissés sur le site de France Bleu Gironde sont nombreux et tous témoignent de ce passé glorieux et des souvenirs gravés dans les têtes des supporters qui suivent le club depuis toujours. C’est le cas de Fabienne à Saint Caprais de Bordeaux. “Depuis l’âge de 14 ans, je suis amoureuse des Girondins , j’en ai 54 aujourd’hui et voir mon club de cœur descendre si bas me désole. Aussi, je pense à tous les employés du club et tous les partenaires qui gravitent autour du club. Ce club ne doit pas mourir, les joueurs passent mais les supporters restent. Sauvons ce club. Allez Bordeaux. Nous allons tous ensemble réussir à redorer le blason et que Bordeaux retrouve la place qu’il mérite.”

Sauvons le FCGB et partagez vos messages de soutien sur le site de France Bleu Gironde © Maxppp - Guillaume Bonnaud PHOTOPQR/SUD OUEST/MAXPPP

Julien de Bordeaux se souvient de son premier match à Lescure. “FCGB-HAC en 86, 5-3. Puis les jardins de la mairie pour la réception suite au doublé coupe/championnat. La classe des costumes et des cravates du club. J'étais au Haillan pour le Téléfoot avec Didier Roustan à l'époque, l'année où Éric Cantona était chez nous. À San Siro et à Munich en 96, toute la campagne européenne à domicile depuis le 1er match en Intertoto. Bordeaux-Milan à Lescure. De nouveau au Haillan en mai 99, dans la piscine, après être rentré du parc des princes avec un nouveau titre de champion de France. La finale de la coupe de la ligue perdue dans ce même parc, avec Gilbert Bodart comme gardien, celle au stade de France remportée et bien sûr le titre de 2009, les campagnes de C1, les premiers à faire tomber l'OL sur le plan national, sans oublier la coupe de France avec Monsieur Gillot et un nombre de joueurs de talent depuis 40 ans.”

Le fameux Bordeaux Milan de 96 est dans toutes les têtes des supporters des Girondins de Bordeaux © Maxppp - Claude Petit PHOTOPQR/SUD OUEST/MAXPPP

“Les Girondins, une partie de ma vie.

Les Girondins de Bordeaux, ce sont des souvenirs individuels mais aussi des moments de partage, comme le raconte Romain au Bouscat. “Les Girondins, une partie de ma vie. Mon grand père m'a amené au stade un jour de décembre 98 pour un Bordeaux - Metz 1998. Victoire 6-0. Puis la passion est entrée pour ne jamais en ressortir. Tous les matchs qui ont suivis, nous allions tous les deux supporter nos girondins, les debriefs au retour en voiture, les victoires, les défaites, les joies, les peines, les buvettes, les débats à la mi-temps, Lescure. Mon regret est de ne pas avoir pu faire connaître Gallice à mon grand-père, parti trop tôt. Pour lui, pour toutes ces personnes qui ont connu cette transmission de passion, pour tous ceux qui sont partis et ceux qui restent avec le cœur en miette à l'idée de perdre un partie de nous, les Girondins de Bordeaux doivent rester en Ligue 2. Allez Bordeaux.

Des témoignages ici et ailleurs

Les Girondins se mobilisent pour les Girondins de Bordeaux… mais les témoignages dépassent aussi les frontières de notre département comme celui d’Yvon à Noisiel-Seine-et-Marne. “Moi, mes frères, supporter depuis 70 ans - et vous imaginez bien que je n'ai pas commencé au berceau -, exilé en région parisienne depuis un demi-siècle, excusez du peu. Moi qui ai usé mes fonds de culotte de garçonnet dans les années cinquante sur les bancs alors en ciment de Lescure avec sa piste cycliste et ses courses derrière moto. Du temps où le tonton Roger qui m'accompagnait sortait rituellement de sa poche une photo de Sud-Ouest le montrant comme en lévitation dans l'air en faisant une tête. Lui qui avait joué à un échelon que j'ignore aux Girondins, aux Coqs Rouges ou ailleurs, peu importe tant l'enfant que j'étais l'admirait ! Du temps où l'usage était, à la fin du match, de lancer sur la pelouse son coussin en papier rempli de paille qui servit à protéger son séant de la froidure et dureté desdits bancs. Moi que certains jeunots parmi nous peuvent prendre pour un vieux fou à la lecture d'un passé qu'ils n'imaginent même pas ! Nous, mes chers amis supporters amoureux de nos Girondins, de nos couleurs, de notre blason (l'ancien !) et de notre histoire, dans notre élan d'amour éperdu et d'espoir pour qu'ils vivent encore et toujours ! Nous donc, mes frères, nous ne les laisserons pas mourir... Hauts les coeurs ! Aller Bordeaux !”

Ensemble, soutenons les Girondins de Bordeaux

Si l’espoir est mince de voir les Girondins de Bordeaux évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, la mobilisation continue. Laissez vos témoignages de soutien sur le site de France Bleu Gironde. Ces messages seront diffusés sur l’antenne et seront transmis au club. Marine et Blanc, un jour. Marine et Blanc, toujours. Allez Bordeaux !