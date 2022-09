Vivez sur France Bleu le tirage de la coupe de France de football depuis le Haillan le vendredi 30 septembre

100%Girondins c'est bien sûr au quotidien l'actualité des Girondins de Bordeaux. Mais c'est aussi le football amateur, un foot qui vit au rythme de ses championnats et des exploits réalisés lors de la prestigieuse coupe de France. Cette vieille dame, comme aime à l'appeler les amoureux du ballon rond, permet non seulement aux équipes les plus modestes de se frotter à des clubs mieux classés mais aussi aux amateurs d'être opposer aux équipes professionnelles.

Plaidoyer de Luis Fernandez pour le foot amateur sur France Bleu Gironde. Copier

Pour célébrer cette grande fête, France Bleu Gironde installe le studio de 100%Girondins dans les locaux de la ligue régionale de football de Nouvelle Aquitaine afin de vous faire vivre le tirage au sort de ce 5ième tour. 52 clubs néo-aquitains sont encore qualifiés et rêvent d'aller le plus loin possible avec en point de mire le 7ième tour : celui qui verra l'entrée en lice des clubs pro de Ligue 2, donc des Girondins de Bordeaux, de Pau et de Niort.

Un tirage au sort que vous pourrez suivre sur France Bleu Gironde mais aussi sur la chaine de la ligue régionale de football de Nouvelle Aquitaine en présence notamment du Président de la ligue Saïd Enjimi et du champion de France 1999, François Grenet.