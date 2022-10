France Bleu Gironde vous offre votre nouvelle télé pour voir la coupe du monde en grand !

France Bleu Gironde vous offre votre télé (photo non conctactuelle)

Dans quelques jours, le coup d'envoi de la coupe du monde au Quatar, et à cette occasion France Bleu Gironde vous offre votre nouvelle télévision pour pouvoir supporter l'équipe de France confortablement installé dans votre canapé.

ⓘ Publicité

Foot - Image d'illustration © Getty - Photo and Co

Pour jouer, rien de plus simple, lorsque vous entendrez l’hymne de la coupe du monde 2022, appelez nous au 05 56 19 10 10 et gagnez votre sélection pour le tirage du vendredi 18 novembre entre 18h30 et 19h, 2 jours avant le match d’ouverture de la compétition.

Vous allez pouvoir suivre tous les matchs en grand grâce à une télé Samsung Crystal UHD 108cm 4K ! Bonne chance, et tentez votre chance dès ce samedi 12 novembre !