VIDEO - France Bleu Nord a accueilli le Ballon d'Or

Le trophée qui récompense le meilleur joueur et la meilleure joueuse de football du monde était de passage par les studios de France Bleu Nord ce jeudi matin. Des auditeurs ainsi que des lecteurs de France Football et du magazine l'Equipe étaient invités pour l'approcher.

C'est un privilège rare pour les fans de football : approcher l'un des trophées de la planète le plus convoité par les joueurs et les joueuses : le Ballon d'Or. Une distinction créée en 1956 par le magazine France Football du groupe l'Equipe et qui s'adresse aussi aux footballeuses depuis l'année passée. C'est l'attaquant croate, Luka Modric qui avait remporté le trophée en 2018, après avoir remporté la Ligue des Champions, également finaliste avec son pays de la Coupe du Monde perdue face à la France. Chez les femmes, c'est la Norvégienne Ada Hegerberg, qui joue à l'Olympique Lyonnais qui avait été sacrée.

Le Ballon d'Or est un vrai ballon de football trempé dans un bain d'or à 1 056° explique le rédacteur en chef adjoint du magazine France Football, Arnaud Tulipier : "il pèse 12 kilos, il est façonné depuis le début par la maison Mellerio, à Paris, sur un socle de pyrite".

Un scrutin 2019 très serré

Plusieurs favoris pour cette édition 2019 : les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais aussi les joueurs de Liverpool Mohammed Salah, Sabio Mané et Virgil Van Dijk. Ce dernier, qui évolue au poste de défenseur, est l'un des rares candidats à ce poste à prétendre au trophée : "c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de joueurs défensifs qui l'ont eu" reconnaît Arnaud Tulipier. "Il y a 180 journalistes votants dans le monde entier, spécialistes de foot, qui donnent leurs 5 joueurs de l'année"?

Malheureusement, c'est le football : vous voyez des tops 10 de buts mais pas des top 10 de tâcles !

Le rédacteur en chef adjoint de France Football promet un scrutin extrêmement serré cette année. Verdict le lundi 2 décembre depuis le théâtre du Châtelet, à Paris, diffusé sur la chaîne l'Equipe (canal 21 de la TNT).