France Bleu bat La Rép' 16 à 10... au match aller !

Après un match - d'une intensité et d'une qualité remarquables.. - France Bleu Orléans et La République du Centre se sont quittés sur une victoire de la "radio" sur la "presse écrite" 16 à 10. Un match d'une heure sans concession que l'on vous propose de revoir ou de parcourir en photos et vidéos !

Le match aura été disputé, même très disputé. Mais, alors que France Bleu Orléans ne possédait qu'un seul but d'avance à la mi-temps, les Bleuards, ont fait la différence lors de la 2ème période. Plus frais, se trouvant davantage sur le terrain, les joueurs de France Bleu se sont finalement imposés 16 à 10, pour ce match aller.

LES PHOTOS DE L'AVANT-MATCH

LA COMPO' de FRANCE BLEU ORLÉANS :

- Le coach Eric Normand (rédacteur en chef FBO - France Bleu Orléans), dit L'Intraitable

- Le n°16 Johan Gand (journaliste de FBO et commentateur des matches de l'USO), dit The Special One

- Le n°6 François Guéroult (rédacteur en chef adjoint de FBO), dit Le déménageur normand

- Le n°5 Jérémy Marillier (journaliste et matinalier de FBO), dit Le Maradona du Châtelet

- Le n°7 Abdelbasset Alkama (chef technique de FBO), dit Le Charmeur de ballons

- Le n°3 Etienne Escuer (journaliste FBO, dit Le Protège tibia

- Le n°1 Guillaume Drechsler (journaliste FBO), dit Le rempart charentais

- Le n°10 Mohamed Bouqriti (animateur et city baladeur de FBO), dit CR7, le génie en plus

- Le n°46 Benjamin Glaise (journaliste de FBO et commentateur de l'OLB), dit La déviation de la tête

- Notre boss France Bleu Orléans, Philippe Magnier (directeur de France Bleu Orléans)

... Sans oublier, notre fidèle auditeur Brice, notre arbitre Tahar Ben Chaabane, Lydie Lahaix et Noémie Lair et (journalistes FBO), Rodolphe Louvet (animateur FBO), ainsi que les supporters venus pour voir du - on peut le dire - beau football !

LA 1ère PÉRIODE EN VIDÉO

LA MI-TEMPS

A la mit-temps, FBO mène d'un but. C'est très serré ! Le coach Eric Normand encourage ses troupes et donne ses consignes © Radio France

Eric Normand, rédacteur en chef de FBO et coach d'un soir, prononce son discours de la mi-temps © Radio France

LA 2nde PÉRIODE EN VIDEO...

... ET EN PHOTOS !

LES PHOTOS DE LA FIN

France Bleu Orléans et La Rép', bras dessus, bras dessous après la rencontre virile, mais cordiale ! Et au premier rang, Brice, qui vous a fait vivre la rencontre sur Facebook Live © Radio France

La photo d'après-match avec les 2 équipes, en sueur bien sûr après 1 bonne heure de foot ! © Radio France

Un grand merci à TOUS de nous avoir suivis pour cette belle rencontre de football, et à très vite pour la revanche ;) ... Sans oublier, un GRAND MERCI à La République du Centre qui a joué le jeu.

Allez, finies les bêtises, promis, on se remet au boulot !