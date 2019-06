Coupe du monde féminine 2019 : le but sauvé par la Brestoise Griedge Mbock contre le Brésil

Brest, France

Ca aurait pu être le but de la qualification dans la première partie des prolongations de ce France-Brésil que beaucoup n'ont pas trouvé passionnant ce dimanche soir en huitièmes de finale du mondial féminin de football. Juste avant la mi-temps, au moment des arrêts de jeu, et alors que la France et le Brésil sont à égalité un partout, la Brésilienne Débinha accélère et se retrouve seule devant les cages françaises. Elle tire, alors que la gardienne Sarah Bouhaddi est sortie. Mais c'est sans compter, l'arrivée surprise de la défenseure brestoise Griege Mbock qui sauve le ballon de sa jambe et sur la ligne.

Sur les réseaux sociaux, la Bretonne est encensée.