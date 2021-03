France Espoirs - Les Bretons Camavinga, Truffert, Maouassa et Faivre sont retenus pour l'Euro

La sélection des joueurs retenus avec l'équipe de France pour disputer l'Euro Espoirs vient d'être révélée, ce lundi après-midi. Camavinga, Maouassa, Truffert (Stade Rennais), Faivre (Stade Brestois) et les anciens Lorientais Guendouzi et Meslier en font partie.

Sylvain Ripoll vient de lever le secret. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs vient de révéler, ce lundi après-midi, la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la phase de groupe du Championnat d'Europe, prévue du 25 au 31 mars en Hongrie.

Camavinga redescend chez les Espoirs

Plusieurs joueurs bretons figurent dans la sélection, le Stade Rennais y place notamment trois joueurs. Parmi eux on retrouve Eduardo Camavinga, moins en vue depuis plusieurs semaines. Devenu le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914 avec son but inscrit avec l'équipe de France A face à l'Ukraine en octobre dernier, le milieu de terrain redescend avec les Espoirs. Faitout Maouassa et Adrien Truffert sont aussi retenus. Ils seront, comme en club, concurrents sur le poste de latéral gauche.

Faivre et deux ex Lorientais

Plus à l'Ouest, et dans la lignée de ses performances avec le Stade Brestois et les Bleuets ces derniers mois, Romain Faivre est aussi convoqué. Deux ex Lorientais, le gardien Illan Meslier (Leeds) et le milieu Mattéo Guendouzi (Hertha Berlin), sont aussi retenus.

Dans le groupe C, les Bleuets affronteront le Danemark (jeudi 25 mars), la Russie (dimanche 28 mars) et l'Islande (mercredi 31 mars). Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour les quarts de finale (31 mai 2021).