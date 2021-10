France - Kazakhstan au Parc des Princes le 13 novembre prochain

On vous parle d'un temps que les moins de huit ans ne peuvent pas connaître. Le temps où l'équipe de France jouait au Parc des princes. La dernière fois que les Bleus ont foulé la pelouse du stade parisien s'était en octobre 2013 pour une rencontre face à l'Australie (6-0). Huit ans après donc, l'équipe de France va de nouveau jouer dans le stade du Paris-Saint-Germain. La FFF a officialisé que le samedi 13 nombre les Bleus vont recevoir le Kazakhstan.

Dans un communiqué, la fédération explique qu'elle "a été informée par la Préfecture de Police que cette rencontre ne pourrait pas être organisée au Stade de France en raison des travaux du futur Charles de Gaulle Express. La ligne du RER B sera fermée et de fortes perturbations sur les Transilien K et TER situés dans les zones Nord et Nord-Est de Paris sont attendues le 13 novembre, une date fixée par l’UEFA pour la réception du Kazakhstan avant le déplacement en Finlande, le 16 novembre, dernier match du groupe D."

En revanche dans ce texte, la FFF n'invoque pas la date symbolique du 13 novembre six ans après les attentats qui ont, entre autres, visés le Stade de France, lors de France-Allemagne. Depuis 2015, les Bleus ne jouaient plus au Stade de France à cette date. Ce ne sera à nouveau pas le cas en cette année 2021.