France-Maroc : "C'est comme choisir entre son père et sa mère !" pour les supporters marocains de La Rochelle

C'est dans une ambiance bon enfant que des dizaines de jeunes supporters marocains ont déferlé sur le Vieux Port de la Rochelle, samedi soir. Ils ont célébré en chantant, en allumant des feux d'artifices et des fumigènes la qualification de leur pays, natal ou d'origine selon les cas, en demi-finale.

ⓘ Publicité

Un France-Maroc qui fait saliver

C'est la première fois de l'histoire qu'un pays africain atteint ce stade de la compétition. "C'est historique, incroyable !" s'enthousiasme une jeune supportrice. "Les joueurs sont motivés, ils représentent le peuple marocain. On a senti l'émotion pendant le match, et ça nous touche.'

"À partir de maintenant, ce n'est que du bonus. Si on s'arrête en demies, on est déjà contents, et si on gagne... On le sera encore plus. Dans tous les cas, on est fiers de notre pays" sourit un jeune Rochelais.

Des fans déjà tournés vers la demi-finale contre la France, mercredi 14 décembre à 20h. "Il va falloir choisir un camp... c'est comme choisir entre sa mère et son père !" conclut une supportrice.

loading