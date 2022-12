France-Maroc : "C'est une affiche de rêve", pour Oualid El Hajjam, milieu franco-marocain du HAC

"On aurait aimé voir France-Maroc en finale pour qu'il n'y ait que des heureux !" s'amuse Oualid El Hajjam, le milieu de terrain du HAC, d'origine franco-marocaine. Lui qui a été brièvement sélectionné chez les Lions de l'Atlas en 2018, attend avec impatience la demi-finale du mondial de football entre la France et le Maroc au stade Al-Bayt. Il regardera le match chez lui, en Normandie, après avoir passé une semaine au Maroc avec ses coéquipiers havrais. Il nous raconte.

"De voir cette affiche, c'est tout à fait incroyable, c'est un affiche de rêve, on peut le dire, souffle Oualid El Hajjam. Lorsqu'on me posait la question avant le mondial 'quelles équipes vous soutenez' je répondais la France et le Maroc. Je suis né Français de parents marocains, j'ai un rapport avec ces deux pays".

Il revient sur son expérience dans l'équipe nationale du Maroc en 2018 : "je connais pas mal de joueurs, pas mal de monde dans le staff aussi, donc c'est quelque chose d'extraordinaire". Oualid El Hajjam de conclure : "c'est juste dommage que ce ne soit pas une finale, on aurait aimé voir France-Maroc en finale pour qu'il n'y ait que des heureux !"

"Au Maroc, c'est une immense ferveur"

En stage avec le HAC à Agadir du 4 au 10 décembre, Oualid El Hajjam a pu profiter de l'engouement que provoque ce mondial au Maroc. "Nous avons même eu la chance de voir la retransmission d'un match, mes co-équipiers qui n'étaient jamais venus au Maroc ont découvert ce que ce sport représentait ici", s'amuse-t-il.