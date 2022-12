France-Maroc : "Dans tous les cas, je serai gagnant", Ali Rafsi est conseiller municipal à Saint-Etienne

Ali Rafsi est né en France de parents marocains. En plus de sa casquette politique, Il est président du club de football Sainté United qui forme des jeunes joueurs de 6 à15 ans. Il est entraineur depuis 1997.

Vous demander de quel côté penchera votre cœur ce soir est à côté de la plaque selon vous ?

Oui, quand on aime le football, ce qu'on espère, c'est déjà de voir une très belle partie, une très belle rencontre et surtout que ce soit festif parce que tout ça reste que du sport bien entendu. Donc je n'ai pas vraiment pour l'instant de pronostics à faire.

Et vous pouvez vous identifier aux deux équipes...

Je peux bien sûr m'identifier aux deux équipes. Je suis né en France il y a 47 ans de cela, donc j'ai passé l'essentiel de ma vie dans ce pays que j'affectionne particulièrement. Et le Maroc, c'était le lieu de vacances chaque été. Donc, bien entendu, je connais ces deux pays et j'ai une affection aussi bien pour l'un comme pour l'autre. [...] Dans tous les cas, je serai gagnant. C'est du gagnant gagnant. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment qu'après ce match se dégage une franche amitié entre les joueurs, comme ils l'ont très bien dit avant le match. Et ce sera pareil avec mes amis à moi, mes amis d'enfance et avec tout le reste de la communauté française.

Un plafond de verre est en train de se briser ?

Arriver en demi finale d'une Coupe du monde, ce n'est pas par hasard. C'est un gros travail qui a été fait depuis des années, notamment au Maroc ou il y a eu un investissement sur l'Académie Mohammed VI à Casablanca dont sept joueurs sont issus. Donc, il y a eu un gros effort financier politique au Maroc pour faire en sorte que des jeunes émergent*.** Et c'est une vraie fierté pour le pays, pour le Maroc, parce qu'on a vraiment depuis quinze ou 20 ans, passé un cap dans ce pays là.*