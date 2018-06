Jeumont, France

Frédéric et Nathalie vont regarder le match en amoureux ce jeudi soir, ils ne veulent pas manquer une miette de la prestation de Benjamin leur fils unique de 22 ans. Madame pronostique 1-0 pour la France et Monsieur 2-0. Tous les jours, ils sont en relation avec lui par téléphone ou sur les réseaux sociaux, et ils sont rassurés car les débuts de leur fils dans la cour des grands se passe très bien.

Il y a une bonne ambiance, il rigole bien avec les autres joueurs et vit un rêve éveillé ! Il faut qu'il profite et qu'il emmagasine un maximum d'expérience, ça va le faire grandir et c'est bien - Frédéric Pavard

Un papa ancien joueur de foot à Maubeuge, très très fier de son fiston qu'il suit depuis qu'il est gamin, il n'en revient toujours pas de son ascension fulgurante jusqu'à cette Coupe du monde.

C'était impensable, c'est un truc de fou

Tout l'hôpital de Maubeuge derrière Benjamin

La secrétaire et le magasinier de l'hôpital de Maubeuge sont presque aussi devenus des stars dans leur établissement, car tous les jours ils reçoivent des messages de soutien ou de félicitations y compris de personnes qui d'habitude ne suivent pas le foot.

Lundi, ils s'envoleront pour la Russie pour assister mardi au troisième match des Bleus contre le Danemark, la maman a hâte de serrer dans les bras son gaillard d'1,86m : "Ce sera que du bonheur !"

Et dans leurs valises, les parents n'ont pas laissé de petits cadeaux pour Benjamin, même pas un petit bout de Maroilles pour lui rappeler le Nord, il a tout sur place sourit son père.