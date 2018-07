L'attaquant de l'Uruguay Edinson Cavani, blessé lors du match contre le Portugal samedi, est plus qu'incertain pour la rencontre face aux Bleus ce vendredi pour les quarts de la Coupe du MOnde. En conférence de presse, Adil Rami et Blaise Matuidi ont donné leur avis sur le cas du joueur du PSG.

L'attaquant du PSG s'est blessé au mollet face au Portugal, samedi soir en 8e de finale de la Coupe du Monde, dans une rencontre qu'il a éclaboussée de son talent en inscrivant un doublé (2-1).

Cavani trop juste pour disputer le quart de finale ?

L'homme fort de la Celeste pourrait ne pas être totalement remis de son élongation au mollet gauche. La fédération uruguayenne de football a précisé que le buteur de la Celeste souffrait, en plus de son élongation au mollet gauche, d'une lésion oedémateuse.

Un pépin physique très gênant dans une telle compétition qui ne lui permettrait pas d'être remis au plus vite. L'attaquant ne s'est toujours pas entraîné avec le groupe ce mercredi.

Meilleur buteur du championnat de France cette saison et pourtant souvent raillé pour son manque de technique et pour ses nombreux ratés avec le PSG, "Edi" représente aujourd'hui paradoxalement une menace pour les Bleus dont on se passerait bien...

Edinson Cavani sort sur blessure, aidé par Cristiano Ronaldo lors d'Uruguay - Portugal (2 -1) © AFP - JONATHAN NACKSTRAND

Rami : "Il faut arrêter de nous faire croire qu'il sera disponible contre nous"

Lors d'une conférence de presse surréaliste animée par Adil Rami lui-même, le défenseur de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas encore joué une seule minute dans cette Coupe du Monde, a donné son avis sur la blessure d'Edinson Cavani, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est tranché.

"Edinson Cavani est blessé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est un des meilleurs attaquants au monde, qui est en pleine confiance dans cette compétition Ce n’est pas plus mal pour nous qu’il soit blessé. J'ai connu une petite blessure au mollet et ça m'a pris du temps. J'ai essayé de m'occuper de la science, ce n'était pas facile." a t-il expliqué.

"Donc je pense que s'il joue contre nous, il aura bien démonté la science lui. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il sera disponible contre nous." a t-il ajouté, sans filtre.

Adil Rami, en conférence de presse ce mercredi. © AFP - YURI CORTEZ

Blaise Matuidi, ancien coéquipier d'Edinson Cavani au PSG, s'est également exprimé sur l'éventuel forfait de l'attaquant uruguayen. "Edinson, je l’ai côtoyé très longtemps. On n’a pas échangé récemment mais je le connais assez pour vous dire que c’est quelqu’un de très généreux, qui ne lâche rien, et je sais qu’il fera le maximum jusqu’au dernier moment pour être sur le terrain." a t-il expliqué.

"Du bluff ? Je ne sais pas, ça appartient aux Uruguayens. Mais il y a des douleurs qui peuvent passer, et d’autres pour lesquelles il n’y a pas de remède miracle.", a t-il ajouté.

«Je ne sais pas (...) Edinson fera le maximum, c'est sûr que l'Uruguay n'est pas la même équipe sans lui»



💬 Blaise Matuidi sur la possible absence de Cavani #lequipeCDMpic.twitter.com/DUFdi8abF7 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) July 4, 2018

Sans Cavani, la France déjà qualifiée avant de jouer ?

Edinson Cavani a inscrit 3 buts dans ce Mondial, un face à la Russie (victoire 3-0) en match de poule et deux autres contre le Portugal en 8e de finale (2-1).

L'attaquant du PSG pèse sur le jeu offensif de la Celeste, mais il n'est pas le seul. A ses côtés, Luis Suarez, l'autre star de la Celeste et coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, devra prendre les choses en main pour essayer de faire trembler la défense des Bleus.

En cas de forfait de Cavani ce vendredi, Christian Stuani, pourrait le remplacer.

Et l'incertitude ce mercredi soir est plus de savoir si Cavani sera sur le banc ou dans les tribunes plutôt que dans le onze de départ de la Celeste vendredi sur les coups de 16h.