France-Vietnam au Stade de la Source : une belle vitrine pour le foot féminin

Une belle affiche pour le foot féminin ce vendredi au Stade de la Source : la France affronte le Vietnam. Le coup d'envoi est à 21h10. Une rencontre à guichets fermés, puisque les 6 000 places disponibles ont été vendues annonce le club de l'USO ce jeudi ! Il s'agit du dernier match de préparation des Bleues avant l'Euro. Les Françaises ont largement remporté le match de préparation précédent en battant le Cameroun 4-0.

Le succès croissant du foot féminin

À l'US Orléans, on salue le succès rencontré par cette belle affiche. "Moi je trouve ça super. On voit que le foot féminin attire de plus en plus de personnes. De voir que le stade est à guichets fermés c'est vraiment super pour le foot féminin (...) j'espère que ca va encore évoluer de plus en plus dans les années à venir" réagit Sarah Chalabi, joueuse à l'USO.

Sportive de haut niveau depuis 18 ans, Sarah Chalabi est témoin des évolutions qu'a connu son sport : "Il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse, qui trouve le spectacle beau à voir (...) C'est vrai qu'avant les gens avaient un petit peu du mal à se faire à l'idée que les filles ont leur place dans le foot, ou dans le sport en général". Lorsqu'elle a commencé à jouer, Sarah Chalabi était la seule fille dans ses championnats; aujourd'hui les licenciées sont de plus en plus nombreuses : presque 200 000 licenciées en France selon la Fédération française de football; un nombre qui a doublé en dix ans.

Le foot féminin plus médiatisé qu'avant

Les footballeuses professionnelles sont de plus en plus médiatisées. Des nouveaux modèles à suivre pour les jeunes joueuses qu'accompagne par exemple Bonnie Lou, joueuse également à l'USO : "On entend des noms qui reviennent souvent. Je pense à Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, qui vient de la région en plus". Grace Geyoro, qui a débuté à Orléans, ne jouera pas au stade de la Source car elle revient de blessure, mais elle fait bien partie de la liste des joueuses sélectionnées à l'Euro. La compétition démarre pour les Bleues le 10 juillet, face à l'Italie.

Le dernier match de préparation contre le Vietnam au Stade de la Source est retransmis en direct sur W9. Àl'écran on pourra voir, entre autres, 12 jeunes joueuses du Club de Saint-Jean-Le-Blanc, elles sont porte-drapeaux et seront au centre du terrain en début de match, au moment des hymnes.