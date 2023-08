Francesco Farioli : "Le plus positif c'est le caractère de l'équipe"

De retour dans la salle de presse du centre d'entraînement de la plaine du Var, après six mois de travaux, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match a permis de revenir sur le match face à Lille avec Francesco Farioli. Notamment ce triple changements avant l'heure de jeu qui a interpellé les suiveurs du Gym.

Le méa-culpa de Farioli

"En règle générale je n'aime pas avoir trop de joueurs avertis sur la pelouse, surtout contre une équipe comme Lille, qui attaque beaucoup. Le scénario du match a eu son importance et j'ai aussi eu l'envie d'amener de la fraîcheur. Avec le recul j'aurais peut-être dû garder un changement de plus pour la fin de match." Un méa-culpa du nouveau coach italien, qui a commencé à poser sa patte sur son groupe, même si la volonté de maitriser les événements et notamment le ballon prendra un peu de temps à assimiler. Plus que le jeu, c'est la mentalité affichée par ses joueurs qu'il retient. "La chose la plus positive c'est l'état d'esprit, jouer en équipe et su gérer l'avantage sur ce match. On a continué de pousser donc au niveau du caractère c'est très bien après on doit progresser dans les phases de possession."

Boga absent de l'entraînement

Dimanche ses Aiglons s'envolent en Bretagne pour affronter Lorient, solide au Parc des Princes le week-end dernier pour arracher le 0-0. Mais aussi capable de produire du jeu avec Régis Le Bris sur le banc. "Je pense que le match sera un peu différent parce que les caractéristiques de Lorient sont différentes. C'est une équipe caméléon, capable de s'adapter à l'adversaire, de jouer plusieurs matchs dans le même match." Absents de la séance d'entraînement ce vendredi, Claude-Maurice (mollet) et Jérémie Boga (cuisse) sont incertains. Schmeichel ne sera pas non plus dans le groupe, en attendant de régler sa situation.