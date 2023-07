Francesco Farioli : "Le projet de l'OGC Nice est le meilleur qui pouvait se présenter"

Pas encore à l'aise en Français ("je vais commencer les cours dans une semaine avec mon staff" a-t-il promis), Francesco Farioli a alterné entre l'Anglais et l'Italien pour répondre aux nombreuses questions que son arrivée surprise suscite à Nice. "C'est vrai que c'est assez inattendu, même pour moi. Le projet niçois s'est présenté à moi il y a un mois. C'était un de mes objectifs de venir entraîner en France. Je suivais la Ligue 1, la Ligue 2. Je connais l'histoire de Nice. Je sais que la ville est proche de l'Italie et je ressens ce que le football représente ici. C'est clairement le meilleur projet qui pouvait se présenter pour moi. Je suis très excité de démarrer."

Jeune et ambitieux

Même s'il est jeune (34 ans) et peu expérimenté, cette nouvelle étape ne lui fait pas peur. "Je n'ai jamais ressenti de pression en Turquie, dans ce pays passionné. J'espère pouvoir aujourd'hui utiliser cette expérience pour écrire une belle page ici à Nice." Son jeu réputé spectaculaire pourrait l'aider à se faire aimer des supporters. En tout cas le Toscan ne cache pas son envie de contrôler les débats. "On veut prendre le ballon et contrôler le match, mais surtout être efficace et se créer des occasions, on veut aider les joueurs à être connecté. Les joueurs sont au cœur du projet. On a pu parler avec eux. Il y a déjà beaucoup de talent dans cet effectif et il sera intéressant de voir comment on peut l'améliorer."

"Le projet n'est plus de concurrencer le PSG"

Le mercato, justement, va pouvoir s'accélérer avec l'arrivée du coach, comme l'a confirmé le directeur sportif Florent Ghisolfi. "On a des objectifs en terme de recrutement. On a ciblé des joueurs et j'attendais d'avoir l'entraîneur pour pouvoir avancer sur les joueurs qu'on a ciblé depuis sept mois. Sur le retour des joueurs prêtés on a des avis assez arrêtés sur certains profils mais on a envie de voir tous les joueur, notamment ceux que je n'ai pas pu voir évoluer." Ghisolfi a par ailleurs expliqué le choix Farioli. "Francesco correspond à ce qu'on veut aujourd'hui, il est jeune, dynamique, au niveau de son ADN ça correspond à ce qu'on est et à ce qu'on veut construire. Il a envie de mettre en place un football basé sur la possession."

Aux côtés de Francesco Farioli, le président Jean-Pierre Rivère a pu donner le cap pour le futur. Moins précis dans les objectifs mais pas moins ambitieux (r)assure-t-il. "Le projet n'est plus de concurrencer le PSG. Les recettes à l'OGC Nice ne sont pas suffisantes. On repart sur un projet très identifié. On reste ambitieux mais on va se mettre moins de pression. On veut faire partie des clubs qui sont européens. L'arrivée de Francesco colle parfaitement".

Premier contact mercredi avec les supporters

Francesco Farioli a terminé par un message aux supporters, avec qui il espère tirer dans le même sens et créer une connexion forte avec son équipe. "On espère créer un esprit commun, une identité car ce qu'on produit sur le terrain est le reflet de ce qu'on est en dehors. On veut les rendre heureux et fier." Le premier contact avec les fans est prévu ce mercredi avec le premier entraînement collectif ouvert au public.