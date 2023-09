Francesco Farioli : "Pas de surprise d'ici la fin du mercato"

Journée chargée pour Francesco Farioli. L'entraînement du matin à diriger, la fin du mercato à gérer. Et entre les deux, le traditionnel rendez-vous hebdomadaire avec la presse pour évoquer le match contre Strasbourg. Et les derniers dossiers chauds du mercato. La signature ce vendredi d'Aliou Baldé, cinquième recrue de l'été, la réintégration de Schmeichel et les situations de Todibo et Thuram, le coach a fait le point.

Aliou Baldé

C'est un joueur qu'on suivait depuis notre 1er match amical contre Lausanne. On avait de très bonnes sensations avec ce joueur. C'est un ailier très rapide, capable de jouer des deux côtés, il va surement beaucoup nous aider cette saison".

La fin du mercato

Je ne crois pas qu'il y ait de surprise d'ici la fin du mercato. On a la chance d'avoir garder des joueurs comme Thuram et Todibo qui sont des joueurs importants pour nous. On était déjà content de l'équipe au début de la saison et on a pu ajouter des joueurs pour être encore plus compétitif donc oui je suis satisfait.

Kasper Schmeichel

Dès lors que tout sera clair au niveau du mercato Kasper réintègrera le groupe. Il est un joueur important du groupe et il continue à s'entraîner avec nous. Il revient à disposition.

Romain Perraud

Son arrivée est une valeur ajoutée. Il est très performant défensivement et offensivement. On avait déjà parler de concurrence, ça concerne tous les postes. Melvin Bard son dernier match a été très bon aussi bien devant que derrière.

Boga de retour, Thuram incertain

Boga a pu travailler avec le groupe cette semaine. Il sera disponible contre Strasbourg. Thuram on verra samedi en fonction de ses sensations. Il a ressenti une douleur à la cuisse. Il a travaillé en salle ce matin.