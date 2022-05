Francis De Taddeo annoncé à Metz : la fin d'une belle aventure à Montpellier

Retour aux sources pour Francis De Taddeo ? Même si l'intéressé ainsi que son club actuel n'ont pas encore annoncé la nouvelle, l'information a fuité, elle est très commentée, et elle nous a été confirmée.

Révélée par nos confrères de Direct FM, dans un premier temps, le départ de Francis De Taddeo devrait être officialisé à l'issue de la saison de l'équipe réserve du MHSC en N2, alors que les hommes de Frédéric Garny ont encore un match à jouer pour tenter d'arracher le maintien, mission dans laquelle le boss actuel est totalement investi.

La boucle bientôt bouclée

A 64 ans, alors que son homologue Sébastien Muet vient de quitter l'Est de la France pour prendre la direction de l'académie monégasque, Francis De Taddeo va donc boucler la boucle et regagner la Moselle, département dans lequel est né professionnellement ce grand formateur.

En effet, avant de permettre l'arrivée et/ou l'éclosion de jeunes talents au Montpellier Hérault (Wahi, Estève, Delaye, Fayad, Guermouche, etc), avec tous ses collaborateurs, Francis De Taddeo a démarré sa carrière comme entraîneur de plusieurs équipes de jeunes chez les grenats, puis a piloté le centre de formation du FC Metz, à partir de 1996.

Sous son règne, durant près de dix ans, plusieurs futurs grands joueurs se sont d'ailleurs révélés : Louis Saha, Emmanuel Adebayor, Miralem Pjanic ou encore Robert Pirès qu'il déniche au Stade De Reims, où l'ancien champion du Monde démarre tout juste en troisième division, avant le dépôt de bilan de son écurie.

Sa vision et ses talents de dénicheur de pépites, Francis De Taddeo les met ensuite au service de l'AJ Auxerre puis du Stade Malherbe de Caen, où il reprend la direction de la formation, avant de claquer la porte au moment de l'arrivée de l'éphémère Gilles Sergent et de ses collègues.

De nombreux succès

C'est à ce moment là que le contact s'établit entre lui et Laurent Nicollin, au printemps 2018. A Montpellier, le président souhaite l'attirer pour restructurer le centre de formation. En l'espace de quatre ans, Francis De Taddeo imprime ainsi sa patte et sa philosophie.

Il modifie l'organigramme, s'entoure notamment de Véronique Zimmerman chargée de la vie éducative, place le regretté Bruno Martini à la tête de la scolarité, accueille Didier Zanetti et Michel Rodriguez comme entraineurs, intègre des anciens pros comme Henry Bedimo et John Utaka, confie les rênes de la réserve à Frédéric Garny, permet à Romain Pitau de rejoindre le staff de Olivier Dall'Oglio avec la naissance d'un nouveau rôle, et travaille main dans la main avec Bernard Maraval et d'autres pour un recrutement, peu à peu, plus local que dans le passé, réduisant au passage le nombre de contrats au centre de formation, privilégiant la qualité à la quantité.

L'un de ses premiers et plus gros faits d'armes, malgré tout, reste l'arrivée du francilien Elye Wahi, qu'il avait été contraint de renvoyer du centre de formation malherbiste, mais qu'il récupère et relance une fois installé à Montpellier. Un garçon qui a, depuis, explosé en Ligue 1, en plus de s'être fait une place en équipe de France (U19), et qui, dans les mois ou les années à venir, pourrait constituer l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club.

Par ailleurs, s'il se définit clairement comme un formateur plutôt que comme un entraîneur, Francis De Taddeo est tout de même parvenu à décrocher le titre de champion de France de Ligue 2, en 2007, avant que l'homme à qui les messins avaient confié l'équipe fanion ne soit désigné meilleur entraîneur de la division, cette saison là, lors des trophées UNFP.

Qui pour le remplacer ?

Plusieurs noms circulent comme potentiels successeurs. En interne, celui de Frédéric Garny, actuel entraîneur de la réserve après avoir été celui des U19, vainqueurs notamment de la dernière Coupe Gambardella du club, en 2017.

A l'extérieur, où le MHSC pourrait aussi aller piocher, celui de l'expérimenté pailladin Ghislain Printant revient dans la bouche de plusieurs interlocuteurs, mais la piste n'est pas d'actualité, en tous cas à l'heure qu'il est, selon nos informations.

Le fidèle adjoint de Jean-Louis Gasset aurait d'autres projets en tête, pour l'instant, dont un qui pourrait se concrétiser rapidement, alors que son compère a quant à lui rejoint la sélection ivoirienne.

Enfin, Bertrand Reuzeau, ancien joueur de la Paillade (1991-1996) et ex directeur des académies du PSG, pendant dix ans, et de Monaco, entre juillet 2019 et février 2022, jusqu'à ce que la collaboration ne soit stoppée, est aussi pressenti.