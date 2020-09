Francis De Taddeo (Montpellier Hérault) : "Michel Der Zakarian n'es pas là pour faire jouer les jeunes"

Lors du premier match de la saison contre Rennes, Michel Der Zakarian n'a aligné qu'un seul jeune formé à Montpellier (Chotard) et en comptait cinq sur le banc (Vargas, Benchamma, Bertaud, Vidal, Ben Achour). En face, trois bretons formés chez les rouge et noir ont démarré et quatre étaient remplaçants. Il n'en fallait pas plus pour relancer le débat, chez certains supporters : Michel Der Zakarian fait-il suffisamment confiance aux jeunes ? Est-il trop frileux avec eux ? Ou ceux dont il dispose ne sont-ils tout simplement pas au niveau ?

Bon nombre de supporters du MHSC trépignent. Il y a ceux qui souhaiteraient voir Clément Vidal titulaire en défense central, ceux qui aimeraient que Yanis Ammour et Bastian Badu soient d'avantage sollicités, ou encore ceux qui ne comprennent pas pourquoi Amir Adouyev n'a encore jamais eu sa chance. De fait, les générations vainqueurs de la Gambardella 2017 et du championnat de France U19 l'année suivante peinent à s'imposer dans l'effectif héraultais, en Ligue 1.

Francis De Taddeo : ce qui a été fait depuis une dizaine d'années ne suffit pas

Pourtant, pas question pour Francis De Taddeo d'incriminer le coach. Invité de 100% Paillade, sur France Bleu Hérault, le directeur du centre de formation de Montpellier : "Michel Der Zakarian n'est pas là pour faire jouer les jeunes. Il est là pour faire jouer les très bons et ceux qui le méritent. A partir de ce moment là, et c'est le cas de Chotard apparemment, il les fait jouer. Les autres ne sont, pour l'instant, que remplaçants, à eux de faire mieux. Si je suis parfaitement en phase avec lui ? Absolument ! Ensuite, mon rôle à moi en tant que directeur de la formation, c'est de former encore mieux pour lui amener une qualité supplémentaire. Parce que j'observe que depuis une dizaine d'années, ce qui a été fait ne suffit pas. Les jeunes ne s'implantent pas suffisamment en équipe professionnelle".

Le directeur rappelle que "des victoires en Gambardella ou des titres en championnat, notamment en U19, ne sont pas des garanties". Ni pour signer pro, ni pour jouer en Ligue 1 rapidement. En revanche, alors que le centre de formation a gagné six places dans le classement FFF cette année, Francis De Taddeo est persuadé que la donne va changer dans les années à venir. Il est notamment convaincu de posséder une génération 2003 avec de grosses individualités, et notamment un quatuor ultra brillant au milieu de terrain.