Francis Graille officiellement président de l’AJA après la tenue du conseil d’administration de la SAS AJA

Après deux semaines d'attente et de faux suspense, c'est ce mercredi 17 mai après-midi que Francis Graille doit officiellement être nommé président de l'AJ Auxerre (il y a un conseil d'administration de la SAS AJA, la société qui gère le club, à 17heures).

L'ancien président de Lille et du PSG succédera à Guy Cotret qui est resté quatre ans à la tête du club auxerrois. Une présidence marquée par une saison délicate, puisque l'AJA n’est toujours pas assuré de rester en Ligue 2. Seule une victoire face au Red Star, vendredi, assure les auxerrois du maintien.

Il arrive à un moment assez difficile pour le club, donc il faut lui apporter notre soutien-Thierry Corniot

En tout cas, ce changement de présidence suscite des attentes selon Thierry Corniot, membre de l'association AJA, actionnaire minoritaire. « Francis Graille arrive à un moment assez difficile pour le club, donc il faut lui apporter notre soutien. J’espère qu’il va amener de la communication ce qui manquait beaucoup et surtout de la convivialité pour que l’AJA retrouve son esprit familial. Car certains partenaires ne venaient plus au stade, ni dans les tribunes, ni dans les salons. Francis Graille a déjà une expérience et ne sera pas là uniquement pour une gestion comptable du club, il va aussi sans doute revoir toutes les composantes du club et notamment la formation qui depuis quelques temps a un peu de mal »

Un retour au monde du foot après 10 ans d’absence pour Francis Graille.

Le football est lui, c'est d'abord une histoire à succès avec Lille, au début des années 2000. Une montée en Ligue 2, deux saisons à disputer le titre de champion en Ligue 1. En un peu moins de 3 ans, Francis Graille réinstalle le Losc aux premières loges avant de céder ses parts. On le retrouve en 2003, président délégué du Paris-Saint-Germain. Le PSG qui appartient alors à Canal +. La première année est bonne, avec une deuxième place et une coupe de France, la seconde est plus compliquée et Francis Graille est limogé. Il se fait ensuite beaucoup plus discret : quelques années au sein du groupe Lagardère, des entreprises créées ici ou là. Son arrivée à l'AJ Auxerre est un nouveau tournant pour cet homme de 62 ans.