Francis Thierry, premier de coach de Wahbi Khazri : "Un joueur qu'il faut toujours mettre en valeur"

Wahbi Khazri a frappé très tôt à votre porte, n'est-ce pas ?

Il avait quatre ans, quand il est venu au club. Moi, je les accepte même à trois ans (rires). Il était tout petit, un peu enveloppé. Il n'a pas de suite été surclassé, parce qu'il était un peu emprunté, comme tous les enfants à cet âge. Après, tout doucement, il a franchi les paliers. Il jouait en équipe une, lorsqu'il était en U11. Et de suite, on a commencé à le surclasser. De U11, il jouait en U13, de U13, il jouait en U15, et ainsi de suite.

Est-ce la raison pour laquelle il a affronté Rémy Cabella, qui a un an de plus et qui jouait au Gazelec Ajaccio ?

Ils se sont affrontés plusieurs fois, oui. C'était deux attaquants, deux super joueurs. Cabella était un dribleur, et Wahbi un finisseur. Il avait cette qualité de frappe, de contrôle, un peu comme Papin. Les ballons à rebond, il frappait, il mettait des extérieurs du pied. il avait cette qualité de finition devant le but. Une frappe de trente mètres, de quarante mètres, il ne calculait pas. C'était un joueur d'instinct. Pour les gardiens, c'était compliqué de capter les ballons. Il mettait un effet dans la frappe qui faisait que c'était compliqué pour eux.

Mais il a parfois fallu le punir, et sa maman s'en plaignait, c'est vrai ?

Quand je l'ai puni, oui. Lui et ses deux frères. Elle est venue me voir, et elle m'a dit : "mais je ne comprends pas, c'est toujours la famille Khazri". Je lui ai dit que chez moi, c'était comme ça. Qu'il faisait ce qu'il voulait à la maison, mais pas chez moi. Là il est puni, il jouera pas pendant une semaine. Des fois, quand on parle, il faut écouter. Il faisait un peu ce qu'il voulait, il avait un peu la grosse tête. Sur certaines consignes, il était un peu désobéissant. Une fois, on était en finale de la coupe régionale contre Cabella. On gagnait 1-0. Il a un ballon et ils sont trois à lui demander. Il veut conserver et dribbler, il veut frapper, et il le perd. Sur le contre, on prend l'égalisation. C'est Cabella qui marque. Et à la jonglerie, on est pas passés. Il était comme ça : têtu. Il avait d'énorme qualités, gentil garçon, des parents et des frères extraordinaires, qui ont aussi joué chez moi, mais alors il était têtu (rires).

Il est cependant devenu altruiste et généreux, sur le terrain, non ?

Oui, généreux, mais vous savez, quand il avait signé pro, il était allé au Sporting. Et il était allé joué à Monaco. Il y a eu une altercation entre deux joueurs, et il est venu se mettre au milieu. Et c'est lui qui a pris le carton rouge. Le lendemain, je l'ai appelé et je lui ai dit : "Wahbi, c'est pas comme ça que ça se passe. Toi, tu es un joueur pour prendre des coups, pas pour en donner". Et regardez, dernièrement, il était en galère avec l'arbitre, sur une décision (contre Toulouse, ndlr). Il s'agace très rapidement, il est très rancunier. Lui, il faut toujours qu'il en rajoute. C'est bête.

Un garçon qui a besoin d'être aimé et respecté ?

C'est un joueur qu'il faut toujours mettre en valeur, si vous voulez avoir des résultats. Quand il sent qu'il n'est pas intéressant dans l'équipe, il n'est pas concentré, c'est le néant. Par contre, si on lui donne le brassard ou qu'on lui dit qu'on compte sur lui, pour un match important, là il est au top. Et s'il est remplaçant, il râle. Ca, je peux vous le dire. Le connaissant, je suis sur qu'il doit en dire des vertes et des pas mûres, dans l'abris de touche.

Et c'est ce qu'a compris Der Zakarian, selon vous ?

Voila ! Michel Der Zakarian, c'est un entraîneur de métier. Il a su parler avec lui. Il lui a fait à nouveau confiance.

Sa carrière, pro et internationale, est-elle conforme au potentiel que vous aviez vu en lui ?

Ah oui, d'autant que son cas m'a créé énormément de tensions, parce que je ne vais pas dire que c'était le chouchou, mais je disais à tout le monde qu'il avait les qualités et qu'il pouvait réussir. Le papa et la maman peuvent en témoigner : j'ai toujours su qu'il réussirait (...) On perdait 2-0 et, à un moment donné, deux frappes, deux buts et 2-2. De ce point de vue, il était extraordinaire, on ne peut rien lui reprocher. Il était au dessus. J'ai eu de très bons joueurs, mais à ce poste non. Moi, je le laissais comme joueur libre, je ne lui ai jamais donné de consigne. C'est pour ça que ça créait beaucoup de tensions avec les autres parents : pourquoi lui, pourquoi pas les autres ? Je suis responsable du club, je prenais donc les décisions et je disais : ce qu'il peut faire à gauche, il peut le faire à droite, il peut le faire dans l'axe, il peut tout faire. Et d'ailleurs, regardez bien : chaque fois qu'il est libre, il est très bon.