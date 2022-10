Franck Azzopardi, directeur de la formation de Niort, invité de notre podcast "Bleu Chamois"

Place aux jeunes dans ce nouveau numéro de Bleu Chamois ! On évoque avec le directeur de la formation du club le retour de l'équipe U19 au niveau national, la prometteuse génération 2005, la gestion de la jeunesse en N3, la concurrence très rude avec les centres de Nantes, Bordeaux et Angers... On fait un focus sur Marcio Teixeira, 18 ans, arrivé cet été du Cavigal de Nice, et on prendra des nouvelles de l'ancien défenseur niortais Faïz Selemani, auteur d'un but superbe en sélection contre le Burkina Faso.

Bleu Chamois, épisode 3 : « Gros plan sur le centre de formation » Copier

L'épisode 3, le sommaire

L'invité : Franck Azzopardi, directeur du centre de formation

La statistique de Simon Vuillemin : 24 comme le nombre de remplacements en cours de match après 9 journées, ratio le plus faible de L2

Que sont-ils devenus ? Faïz Selemani, international comorien du FK Courtrai

