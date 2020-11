Les choix de Franck Haise avant d'affronter Nantes

Une victoire ce soir permettrait au Racing Club de Lens de compter 20 points et de rejoindre à la 3ème place de la Ligue 1 un trio composé de Lyon Marseille et Montpellier. Un résultat qui permettrait aux lensois de compter 12 points d'avance sur Lorient, 18ème et barragiste, et 14 sur Strasbourg, actuel premier relégable.

Entre 2 et 5 changements dans l'équipe de départ ?

Pour réussir cette passe de deux, Franck Haise, l'entraîneur lensois va devoir gérer au mieux un effectif sollicité à 3 reprises en 7 jours: dimanche dernier à Dijon, ce soir devant Nantes et dimanche pour la réception d'Angers. Il pourrait donc effectuer entre 2 et 5 changements pour affronter des nantais qui restent sur un match domicile face à Metz et une victoire sur la pelouse de Lorient.

Ganago dans le 11 de départ?

Seko Fofana qui a fêté dimanche sa première titularisation pourrait faire parti des joueurs amener à souffler sur le banc ce soir. On pourrait revoir dans le 11 de départ le duo Kakuta Ganago, 2 joueurs qui ont inscrit 8 buts depuis le début de la saison. Franck Haise a d'ailleurs confirmé que le jeune camerounais, qui revient d'une blessure à la cheville, était prêt à débuter face à Nantes .