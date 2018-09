C'est le nom le moins connu des cinq joueurs arrivés, cet été, dans le Forez. Il y a eu Wahbi Khazri, Thimothée Kolodziejczak, Rémy Cabella, et Yannis Salibur vendredi soir. Et un peu avant donc, Franck Honorat. L'ailier droit de 22 ans a été acheté par les Verts cet été à Clermont pour cinq ans. Une arrivée qui répond au souhait du co-président des Verts, Bernard Caïazzo, d'investir dans de jeunes joueurs.

Soulagé car ça fait longtemps qu'il y avait des discussions entre les deux clubs, et avec moi. Je me sens heureux, libéré, et je sais que je vais désormais pouvoir être à 100% dans ma tête. Je crois que je ne m'en rends pas trop compte encore. Je me sens Stéphanois mais j'ai envie de faire une grosse saison à Clermont et de les aider au maximum.