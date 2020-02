Franck Honorat et l'ASSE "conscients de la situation" avant d'aller à Montpellier

Saint-Étienne, France

L'heure n'est pas grave, mais à une prise de "conscience". Ce mot est revenu plusieurs fois vendredi en conférence de presse à l'Etrat. Voilà plusieurs journées maintenant que l'ASSE est engluée à cette place 15e de Ligue 1.

Après deux défaites à Metz, et contre Marseille mercredi, les Verts doivent relever la tête dimanche (15h) pour ne pas laisser son adversaire du weekend, Montpellier, 5e avant cette 24e journée, creuser l'écart au classement.

Vite gagner pour se relancer

Le manager des Verts, Claude Puel, n'a pas fait l'autruche vendredi en conférence de presse à l'Etrat. "On est dans le dur. Mais c'est aussi dans ces moments là qu'on voit les gens se révéler."

"C'est compliqué. On est conscient de la situation", a reconnu juste avant lui Franck Honorat. Mais le jeune ailier de 23 ans veut faire preuve de caractère et ne pas douter. "On veut vite gagner pour se relancer. Il ne faut pas penser au maintien et regarder vers le haut".

Montpellier, équipe difficile à jouer

Mais il ne faudra pas se tromper. Même si les joueurs de la Paillade restent sur trois matches sans victoire, dont une élimination en 8e de finale de Coupe de France à Belfort, et un 5-0 face au PSG, cette équipe reste difficile à jouer, à l'image du nul à l'aller dans le Chaudron (0-0).

La cascade de blessés continue

En attendant, malheureusement, la cascade de blessés continue. Comme annoncé jeudi, le manager de l'ASSE, Claude Puel, confirme que son équipe va encore devoir se passer de quatre joueurs (Khazri, Hamouma, Youssouf et Nordin) à Montpellier.

Pour autant, Claude Puel ne veut "pas se cacher derrière ça". Le technicien castrais s'était préparé, dit-il, à cette situation. "J'étais conscient qu'il y avait beaucoup à faire", entre la nécessité de résultats immédiats et une vision à plus long terme.

Yohan Cabaye est incertain

Une bonne nouvelle tout de même concerne Yohan Cabaye. Sorti à la mi-temps du match contre l'OM mercredi, le milieu de terrain des Verts a passé des examens qui se sont révélés rassurants. Un point devait être fait quant à sa participation dimanche.

Montpellier / ASSE dimanche dès 14h30 en intégralité sur France Bleu.