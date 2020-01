Franck Passi, nouvel entraîneur des Chamois : "C'est un immense défi mais l'adversité ne me fait pas peur"

Niort, France

J'avais plusieurs pistes pour retrouver un banc. Je me suis dit que c'était intéressant de venir à Niort et d'essayer de donner un coup de main à cette équipe.

C'est un énorme défi. C'est l'équipe la plus jeune du championnat. Cela va être très dur. Mais Niort a une histoire dans le foot en Ligue 2. Il faut respecter tout ça et maintenir le rang.

Recruter de nouveaux joueurs ? On va déjà faire un audit du groupe cette semaine. Et on fera le point ensuite avec les dirigeants. Mais on ne négligera aucune piste.

J'ai pris un risque en venant ici, aux supporters de prendre le risque de nous supporter jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher ce maintien tous ensemble.

J'aime le jeu. A Lille notamment, on arrivait dans une équipe qui n'allait pas très bien et on est arrivé à leur redonner confiance à travers le jeu, de belles attaques mais aussi de la rigueur. Ma façon de coacher, c'est un peu de tout ça.

Mon fils Bryan ? Je ne me prends pas la tête avec ça. C'est un Chamois Niortais. Il était là avant moi. Il a réussi à entrer dans l'équipe et a joué régulièrement avant que j'arrive. Je vais le traiter comme un autre joueur.