François Ciccolini : "notre staff médical n'est pas à la hauteur"

Le Stade lavallois termine sa première partie de saison avec un total de 29 points (soit une moyenne de 1,7 point par match) : 9 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Pour l'instant, le club mayennais est troisième du classement de National mais les autres équipes jouent leur dernier match de l'année ce vendredi soir et Laval pourrait être éjecté du podium en cas de succès de Chambly ou de Boulogne. L'objectif d'être dans les trois premiers à la trêve risque fort de ne pas être atteint. D'autant que plusieurs équipes ont des matches en retard à disputer (un pour Rodez et Lyon Duchère et deux pour Chambly).

Parmi les manques de cette première partie de saison, il y a les résultats à l'extérieur. Seulement deux victoires là où le coach lavallois en espérait au moins trois. Et puis, l'entraîneur a particulièrement ciblé un secteur du club, le médical. François Ciccolini a fait allusion à Mounir Obbadi, longtemps absent pour une blessure à la cuisse.

une chose est sûre, on ne peut pas continuer comme ça, Ciccolini

François Ciccolini : "On a besoin que nos cadres puissent jouer car aujourd'hui on est loin du compte. Il faut prendre conscience que notre staff médical n'est pas au niveau, pas au niveau du tout même. C'est la première fois que je le dis, parce que ça commence vraiment à me fatiguer. C'est un staff tout neuf mais qui manque d'expérience. Une chose est sûre, on ne peut pas continuer comme ça. On en parle avec les dirigeants. On essaie d'améliorer les choses mais c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est insuffisant, on est pas bon dans ce domaine. Il faut travailler pour qu'on améliore cette situation car elle ne peut pas perdurer."

Au Stade lavallois, le staff médical est composé d'un médecin, d'une kinésithérapeute et d'un préparateur physique. Ces deux derniers ont été recrutés lors de la dernière intersaison après les départs de Charly Bénard (kiné) et Guillaume Ravé (préparateur physique).

La trêve de Noël qui commence puis le mercato hivernal au mois de janvier devraient certainement permettre au Stade lavallois de faire quelques ajustements, dans l'équipe et en dehors. Quelques ajustements, voire peut-être un peu plus.