François Clerc, nouveau président de l'ASF Andrézieux : "Piloter un club m'a toujours intéressé"

L’arrivée de François Clerc à la tête du club de foot de l’ASF Andrézieux a été officialisée samedi. L’ancien latéral droit de l'ASSE et International, est soutenu par plusieurs investisseurs locaux. Et il est l'invité du Débrief ce lundi soir entre 18 et 19h.

Comme annoncé il y a plusieurs semaines sur France Bleu Saint-Etienne Loire, l’arrivée de François Clerc (35 ans) à la tête du club de foot de l’ASF Andrézieux (National 2, 4e division) a été officialisée samedi matin. L’ancien latéral droit de l'ASSE, soutenu par une quinzaine d'investisseurs locaux dont le pisciniste Jean-Louis Desjoyaux, va prendre la présidence d'une nouvelle structure, une SASP.

François Clerc, invité du Débrief ce lundi soir vient expliquer son projet

Piloter un club m'a toujours intéressé. C'est bien d'avoir un nom (François Clerc a joué à Lyon, Saint-Etienne et en équipe de France) mais il faut aussi mettre en place un projet. Je compte m'appuyer sur des entrepreneurs locaux et des joueurs de la région. Je pense que c'est important de pouvoir s'identifier. [...] On va s'appuyer sur les forces vives du club. Il y a des gens compétents et motivés. Il y aura aussi des changements d'organisation mais pas de révolution. [...] Il reste sept matchs. On a vu que cette équipe était capable de faire de grandes choses. On va déjà essayer de bien finir cette saison.

Jean-Claude Schalk, maire d'Andrézieux-Bouthéon : "C'est historique!"

« C’est un jour historique pour l’@asfandrezieux » annonce le maire d’Andrézieux-Bouthéon Jean-Claude Schalk avec l’arrivée de François Clerc comme nouveau président de l’équipe professionnelle. « Objectif à terme: monter en Ligue 2! » #FBSport#National2pic.twitter.com/FENw1qOYxz — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) March 30, 2019

La SASP est une société anonyme sportive professionnelle ayant pour but d'augmenter significativement le budget du club (un peu plus d'1 milion d'euros), comme l’a dit le maire Jean-Claude Schalk à l’initiative de ce projet. "C'est historique! Il y a quelques années, on était une simple association. Aujourd'hui, plus de 600.000 euros vont être mobilisés pour, à terme, monter en Ligue 2." Philippe Pradier sera lui responsable de l'association.

