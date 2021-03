François Hollande raconte les coulisses du sauvetage du RC Lens en 2014

L'ancien Président de la République avait joué un rôle important lors d'un voyage officiel en Azerbaïdjan, en mai 2014. Il avait emmené dans ses bagages Gervais Martel, alors président du club, et qui tentait de récupérer les 7 millions d'euros promis par le propriétaire azéri, Hafiz Mammadov.

Gervais Martel, ancien président du RC Lens et François Hollande sur le plateau de l'Equipe TV

On savait que François Hollande avait joué un rôle important dans l'opération sauvetage du RC Lens, en 2014. Mais ce lundi soir, sur l'Equipe TV, il a raconté pour la première fois les coulisses de ce moment qui s'est déroulé loin des terrils du bassin minier, à Bakou, en Azerbaïdjan. A l'époque, le club sang et or avait été racheté par un homme d'affaires azéri, Hafiz Mammadov qui promettait aux supporters la Ligue des Champions, un apport de 18 millions d'euros, à l'été 2013. Sauf que l'argent promis n'arrivait pas.

Daniel Percheron contacte François Hollande

En mai 2014, François Hollande s'apprête à partir en voyage officiel en Azerbaïdjan. Le président PS de la région Nord-Pas-de-Calais, daniel Percheron, grand supporter du RC Lens, le contacte alors pour lui demander d'emmener dans l'avion Gervais Martel. Le président du club artésien à l'époque s'envole dans l'avion présidentiel. Il a raconté ce lundi soir dans un entretien à l'Equipe TV les coulisses de l'opération sauvetage, parfois avec amusement et stupéfaction :

Je me suis retrouvé avec le Président, deux ministres et un défilé militaire qui passait devant nous. Je me suis crû à surprise sur prise !

7 millions d'euros versés

Les deux présidents sont montés dans une pièce du château pour un entretien sur divers thèmes. A leur sortie, François Hollande adresse un clin d'oeil à Gervais Martel : "je me suis dis, ça a dû bien se passer". Ce que confirme l'ancien chef de l'Etat : "C'était pas le dossier le plus prioritraire, il y en avait beaucoup d'autres et puis à un moment je lui parle du club de Lens. Un de vos proches a promis une somme qui n'arrive pas. Est-ce que vous avez les moyens de le convaincre ? je crois qu'il les ont !"

ça met en cause l'avenir d'un club très populaire en France, qui a été chamion de France, qui est mythique.

Gervais Martel a alors un court entretien avec Ilham Aliyev et récupérera par la suite 7 millions d'euros et il adresse ce dernier message, sur le plateau de l'Equipe TV à François Hollande :