Frankie Yau nouveau président du FC Sochaux Montbéliard

Sochaux, France

Le FC Sochaux Montbéliard a un nouveau président. Frankie Yau remplace Frédéric Dong Bo à la tête du club. Le numéro 2 du groupe chinois succède au patron de Tech Pro.

Le dernier représentant de Tech Pro quitte le conseil d'administration

Le groupe Tech Pro, toujours actionnaire et propriétaire du club, n'a plus de représentant au sein du conseil d'administration du FCSM. Simon Chiu, dernier collaborateur encore en place et proche de l'ex président Wing Sang Li, vient de démissionner. Il a été remplacé dans la foulée par le fils du fondateur du groupe Nenking. Le groupe chinois gère le FCSM de A à Z sur le plan sportif et administratif. Il ne manque plus qu'un élément à son "puzzle" : la propriété du club. La transaction pourrait se dérouler d'ici le printemps prochain.

La valse des présidents

Après Wing-Sang Li évincé en mai dernier, l'intronisation de Frédéric Dong Bo et la prise de contrôle de Nenking, le FCSM aura donc connu en cette année 2019 ....trois présidents en l'espace de huit mois.